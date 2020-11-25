"Боруссія" М – "Шахтар": букмекери оцінили шанси "гірників" у матчі ЛЧ

"Боруссія" із Менхенгладбаха є явним фаворитом домашнього матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", який відбудеться в середу, 25 листопада.

Букмекери вважають, що німці переможуть із ймовірністю 66%. На їхній виграш у поєдинку можна поставити за коефіцієнт 1,50, на нічию – за 4,50, а на успіх "гірників" – за 6,00. Те, що підопічні Луїша Каштру не програють, оцінюється котируванням 2,50.

Нагадаємо, що "Боруссія" М вийшла на перше місце в турнірній таблиці, розгромивши "Шахтар" у виїзному матчі з рахунком 6:0. Німці мають у своєму активі п'ять очок, "гірники" ділять другу позицію з "Реалом" з чотирма набраними пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький клуб назвав заявку на поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів, а Каштру поділився очікуваннями від гри.