"Боруссія" М показала, що творилося в її роздягальні після матчу "Шахтаря" з "Інтером". Відео

Максим Іншаков Футбол 19:05, 10.12.2020 Оновлено: 19:05, 10.12.2020

Футболісти "Боруссії" з Менхенгладбаху влаштували бурхливе святкування у своїй роздягальні після закінчення гри 6-го туру Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Інтером".

Німецькі гравці, якi раніше завершили свою зустріч з "Реалом", очікували кінця матчу в Мілані, який визначав їх подальшу долю в ЛЧ.

Після того, як головний арбітр матчу "Шахтар" – "Інтер" Славко Винчич фінальним свистком зафіксував рахунок 0:0, що виводив в плей-оф "Боруссію", її гравці почали танцювати і кричати від щастя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Боруссія" М у групі B посіла підсумкове 2-е місце, при цьому жодного разу не обігравши ні "Інтер" ні "Реал". Успіх німцям принесли подвійна перемога над "Шахтарем" із загальним рахунком 10:0.

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