"Боруссія" М осоромилася перед матчем з "Шахтарем" в ЛЧ

Михайло Морозов Футбол 19:15, 2.11.2020

Прес-служба "Борусії" з Менхенгладбаха допустила безглузду помилку напередодні матчу третього туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

На офіційній сторінці команди в Twitter з'явився запис, в якому повідомляється, що футболісти та тренери вирушили на поєдинок у Донецьк. Гра, нагадаємо, відбудеться в Києві.

Німецький клуб нібито відправився до Донецька
Twitter "Борусії" М
Гравець "Боруссії" М перед вильотом з Німеччини
Twitter "Борусії" М
Футболісти перед посадкою на літак
Twitter "Борусії" М
Справа основний голкіпер команди Ян Зоммер
Twitter "Борусії" М

Користувачі соціальної мережі не залишили цю публікацію без уваги. Деякі висміяли німецький клуб, а інші висловили своє невдоволення та закликали видалити пост.

"Це буде великою помилкою, хлопці. Мало того, що матч пройде в Києві, так ще й у Донецьку більше немає аеропорту", "Скажіть команді терміново поміняти квитки", "Донецьк окупований Росією, як вам не соромно", "Вам потрібно видалити цей пост", "Удачі, мужики! Зробіть селфі, коли будете в донецькому аеропорту".

Політ у Донецьк назвали великою помилкою
Twitter "Борусії" М
Користувачі закликали видалити пост
Twitter "Борусії" М

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між "Шахтарем" і "Борусією" М відбудеться у вівторок, 3 листопада. Букмекери назвали фаворита цього матчу.

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