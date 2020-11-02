"Боруссія" М осоромилася перед матчем з "Шахтарем" в ЛЧ

Прес-служба "Борусії" з Менхенгладбаха допустила безглузду помилку напередодні матчу третього туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

На офіційній сторінці команди в Twitter з'явився запис, в якому повідомляється, що футболісти та тренери вирушили на поєдинок у Донецьк. Гра, нагадаємо, відбудеться в Києві.

Користувачі соціальної мережі не залишили цю публікацію без уваги. Деякі висміяли німецький клуб, а інші висловили своє невдоволення та закликали видалити пост.

"Це буде великою помилкою, хлопці. Мало того, що матч пройде в Києві, так ще й у Донецьку більше немає аеропорту", "Скажіть команді терміново поміняти квитки", "Донецьк окупований Росією, як вам не соромно", "Вам потрібно видалити цей пост", "Удачі, мужики! Зробіть селфі, коли будете в донецькому аеропорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між "Шахтарем" і "Борусією" М відбудеться у вівторок, 3 листопада. Букмекери назвали фаворита цього матчу.