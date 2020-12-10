"Боруссія" М не пішла з поля після матчу з "Реалом", щоб додивитися гру "Шахтаря"

Футболісти і тренери "Боруссії" з Менхенгладбаха не стали йти в підтрибунне приміщення після поразки від "Реала" (0:2) в матчі шостого туру Ліги чемпіонів, щоб додивитися паралельний поєдинок між "Інтером" і "Шахтарем".

Вони зібралися біля кромки поля й уважно стежили за тим, що відбувається в грі міланської та донецької команд за допомогою телефонів і планшета. Коли пролунав фінальний свисток в Італії на "Джузеппе Меацца", футболісти "Боруссії" М не стримували емоцій, оскільки нульова нічия забезпечила їм перше в історії потрапляння в плей-оф Ліги чемпіонів.

Перегляд матчу "Інтер" - "Шахтар" на телефоні Скріншоти Tribuna

Перегляд матчу "Інтер" - "Шахтар" на планшеті Скріншоти Tribuna

Якби "Інтер" або "Шахтар" забили переможний гол, то німецький клуб автоматично відправився б у Лігу Європи. "Гірники" могли обійти їх за очками, а підопічні Антоніо Конте – за особистими зустрічами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів.