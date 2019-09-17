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17 вересня • оновлено в 08:35
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Боруссія - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

1.2т Читати матеріал російською

"Боруссія" Дортмунд в цьому сезоні потрапила в дуже "гарячу" групу, де вже в 1-му турі Ліги чемпіонів прийме "Барселону".

Квартет німців та іспанців відразу охрестили як одну з "груп смерті", де разом з ними опинився також італійський "Інтер" і пошумівша в кваліфікації ЛЧ чеська "Славія". "Боруссія" і "Барселона" відкриють сезон на знаменитому "Сигнал Ідуна Парк" (раніше - "Вестфаленштадіон"), який є одним з найбільш гучних стадіонів світу (хоча на матчі Ліги чемпіонів він заявлений як "BVB-Штадіон", через спонсорські умови УЄФА).

Боруссія - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу з Дортмунда, який розпочнеться 17 вересня о 22:00.

Новини
Мессі підписав із "Барселоною" унікальний договір

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА F

Дортмунд (Німеччина), "BVB-Штадіон". 22:00

Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)

"Боруссія" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія) - 0: 0

Орієнтовні склади

"Боруссія" (4-2-3-1): Бюркі - Хакимі, Акаджі, Хуммельс, Геррейро - Вітсель, Ділейні - Санчо, Ройс, Брандт - Пако Алькасер

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген - Семеду, Піке, Ленгле, Альба - Де Йонг, Бускетс, Ракітіч - Перес, Суарес, Грізманн

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні матч "Боруссії" та "Барселони" в прямому ефірі покаже ТК "Футбол 1". Також гру можна буде дивитися в трансляції на російському каналі "Матч! Футбол 2".

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Ліонель Мессі Луїс Суарес Антуан Грізманн Маріо Гетце Матс Хуммельс
Місце
Німеччина Дортмунд
Теги
ФК Барселона Боруссія Дортмунд
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