Борги потягнули на дно: 5 оскарів 4-го туру УПЛ

Останній на даний момент тур Прем'єр-ліги вийшов дещо тьмяним - "Динамо" і "Маріуполь" свій матч не проводили через зайнятість в єврокубках (гра перенесена на 26 вересня), "Зоря" зіграла економно, і тільки "Шахтар" з " Ворсклою "порадували великою кількістю голів. І поки кожен з лідерів минулого сезону вирішує свої проблеми, цим всім добре користується "Олександрія".

Герой туру: Андрій Цуріков і вся "Олександрія"

Поки більшість команд входить в сезон і вирішує свої ігрові проблеми, "Олександрія" сповна користується обстановкою - 4 матчі, 4 перемоги. У олександрійців досить легкий календар на старті сезону, і зараз було б просто гріх не обіграти "Арсенал-Київ" і не закріпитися в лідерах чемпіонату.

"Олександрія" не дарує уболівальникам розгромні та барвисті перемоги - команда Шарана довго "пиляла" киян, щоб вийти вперед. І коли дальні удари та звичайні комбінації не проходили, "Жовто-чорні" зважилися м'яко виконати штрафний, використовуючи перевагу вгорі та гру на випередження, яка дозволила Цурікову буквально увіткнути м'яч в ворота.

Невдаха туру: голкіпер "Десни" Євген Паст

Власне, тут не пощастило не тільки Пасту, а й всієй "Десні" - чернігівці програли "Чорноморцю" явно не по грі всього 0:1, пропустивши досить безглуздо. М'яч після подачі штрафного стукнувся спочатку в штангу і поперечину (!), після чого прошмигнув за спину воротаря точно до гравця "Моряків" Євгена Смирнова. Тому залишалося тільки підставити голову.

Гол туру: "гармата" прямо в дев'ятку від Євгена Пасіча

Тут все склалося прямо героїчно для Євгена Пасіча - його "Олімпік" програвав "Львову" до останнього, але вже на фінішній прямій Пасіч зважився на дальній удар з льоту і тим самим врятував для донеччан нічию. Гол вийшов на диво!

(гол Пасіч на відео - з 3:07)

Ключовий момент туру: "Ворскла" з тріском програла і опустилася на дно таблиці

Чим далі в сезон, тим більше хмар згущується над "Ворсклою". У клубі вже не перший місяць не можуть вирішити проблеми з боргами, і, схоже, це все більше позначається на грі - команда Василя Сачко знову програла, через що впала аж на 11-те, передостаннє місце в турнірній таблиці (в активі "Ворскли "лише одна перемога в чотирьох матчах).

Так, зараз полтавці протистояли "Шахтарю", який буквально розірвав захист "Біло-зелених" у другому таймі. Але багато вболівальників після цього стали дивуватися, чому "Ворскла" так безглуздо посипалася в другому таймі, добре відігравши до перерви? Що сталося з командою? Що за випадок з "раптово захворівшим гравцем", про який говорив Сачко після матчу?

І чим далі, тим більше питань залишає "Ворскла" навколо себе. Але ж через пару тижнів полтавчанам грати в групі Ліги Європи...

Картина туру: "смерть" газону в Одесі

Вічна проблема українського футболу - якість газонів і трав'яного покриття, що переслідує навіть найкращі арени України. Схоже, в цьому сезоні першим "облисівшим" вже став стадіон "Чорноморець" в Одесі.

На дворі лише середина серпня, а газон на "Чорноморці" вже дуже "втомився" і отримав пристойні залисини. Хоча ще на початку сезону, приймаючи матч за Суперкубок України, трава в Одесі була відмінна. Але через місяць все виглядає досить сумно ...

Це відео зі стадіону "Чорноморець" з'явилося в інтернеті в першу чергу як доказ, що на арені спеціально підфарбовують траву. Так це чи ні - остаточно візуально підтвердити складно, але зате на зображенні видно загальний гнітючий стан газону. При цьому на стадіоні в новому сезоні пройшло тільки 3 матчі (з урахуванням Суперкубка), а перерва в чемпіонаті настане лише в кінці листопада ...