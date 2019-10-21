Бомбовий Яремчук і прозрівший Малиновський: топ-події українців в Європі

Після міжнародної паузи українські легіонери знову роз'їхалися по своїх клубах. І хоча більшість тяжко "видихали" після ігор за збірну, дехто продовжував феєрію.

Основна увага українців в цей уїк-енд була прикута до Великобританії, де в Англії знову чекали багато чого від Андрія Ярмоленка в "Вест Хемі", а в Шотландії нарешті за "Селтік" дебютував Мар'ян Швед. Однак справжній привід для радості в цей час приніс Роман Яремчук в Бельгії...

OBOZREVATEL смакує найяскравіші моменти з життя українських легіонерів в Європі та розповідає про їх нові досягнення.

Яремчук перейшов на подвійні та йде на рекорд

Якщо клуби все більше не люблять міжнародні паузи та матчі збірних, то деяким футболістам вони йдуть тільки на користь. Роман Яремчук підтвердить.

Роман Яремчук (праворуч)

Хоча зараз для українського форварда, на нинішньому етапі його кар'єри, будь-який розклад проходить за одним сценарієм - граю, бачу мету і забиваю. Ще у вівторок, 14 жовтня, Роман відзначився за збірну України в найважливішому матчі проти Португалії, а вже через п'ять днів вийшов в старті свого "Гента" і забив "Ваасланд-Беверену".

Більш важливо, що нинішній гол став ювілейним - 10-м для Яремчука в цьому сезоні за "Гент" (6 в чемпіонаті і 4 в єврокубках). І це ще в жовтні, лише на 3-й місяць сезону! Таким темпом українець явно поб'є свій рекорд сезону в 12 м'ячів, а також може сміливо замахнутися на лідерство в гонці бомбардирів Бельгії (хоча там зараз міцно влаштувався екс-динамівець Дьємерсі Мбокані з 9-ма голами в активі).

Зозуля "прокинувся" і знову рветься до вершин

Після бомбового минулого сезону, коли Роман Зозуля став одним з головних бомбардирів "Альбасете" і ледь не пробився до Прімери, в нинішньому чемпіонаті Сегунди українець відійшов на другий план. Роман забив вперше в сезоні тільки в 10-му матчі "Альби".

Роман Зозуля (№10) twitter.com/AlbaceteBPSAD

Втім, в самому "Альбасете" навіть не допускають сумнівів щодо ролі та затребуваності Зозулі в команді. І, схоже, Роман "прокидається" і береться виправдовувати довіру - українець знову забиває, другий тур поспіль, а його гол стає переможним (в грі проти 3-й команди Сегунди "Фуенлабрада" - 1:0). При цьому Зозуля знову показуємо "фірму" - м'яч відправлений в сітку в падінні класним ударом головою.

Таким чином, Зозуля допоміг "Альбасете" піднятися на 7-й рядок Сегунди, де команда розділяє з конкурентами 4-7-е місця з 19-ма очками лише за додатковими показниками.

"Швед назвав мене товстим джейкі. Саме тому він більше не зіграє у мене"

Прийшло свято і на вулиці львівських уболівальників, а також тих, хто взагалі ще пам'ятає про перехід Мар'яна Шведа в "Селтік" - український хавбек після 2-х місяців з початку сезону нарешті дебютував в шотландській Прем'єр-лізі.

Мар'ян Швед dailymail.co.uk

Після трансферу в Глазго Швед або займав місце на лавці запасних, або взагалі не потрапляв до складу (зігравши лише 20 хвилин в кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонського "Нимме"). Але якщо спочатку така ситуація сприймалася нормально, то незабаром відсутність Шведа хоча б в заявці стало все більше привертати увагу фанатів "Селтіка" і їх обурення. Надалі це перетворилося в пряму критику тренера "біло-зелених" Ніла Леннона, а найкреативніші критики навіть створили фейковий аккаунт Леннона в твіттері і затроллили тренера: "Швед назвав мене товстим джейіи. Саме тому він більше не зіграє у мене" - говорить пост від імені "Ніла".

Важко сказати, чи піддався в результаті Леннон тиску уболівальників, але таки випустив Шведа на поле в ШПЛ - на 15 хвилин на заміну в другому таймі. Коли на табло вже світилося 6:0 ( "Селтік" розгромив "Росс-Каунті").

Після збірної - холодний римський душ

Руслан Малиновський провів чергові класні матчі за збірну України, в двох іграх забив 2 голи (Литві), чим явно підвищив свій статус. Але як тільки Руслан повернувся в клуб, відразу отримав "холодний душ" - "Аталанта" українця упустила перемогу 3:0, заробивши 2 пенальті і зігравши 3:3.

Руслан Малиновський

"Аталанта" з Малиновським в старті приймала вдома "Лаціо", і вже до 37-ї хвилини вела 3:0. Але потім нестабільні бергамаскі явно відпустили концентрацію, після чого римляни по другій половині другого тайму зробили камбек. До того ж рефері поставив у ворота "Аталанти" два пенальті, одне з яких форвард "Лаціо" дуже успішно намалював. Малиновський ж у другому таймі мав хороший момент, щоб вивести свою команду вперед, але його удар був заблокований.

Після такої шаленої нічиї "Аталанта" продовжує утримуватися на 3-му місці Серії А, маючи в активі 17 очок і випереджаючи найближчого конкурента - "Наполі", на один бал.

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