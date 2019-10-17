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17 жовтня • оновлено в 14:30
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"Бомба взагалі!" З'явилося нове відео з роздягальні збірної України після матчу з Португалією

2.1т Читати матеріал російською

Українська асоціація футболу опублікувала у Facebook ексклюзивне відео з роздягальні збірної України після перемоги над чинними чемпіонами Європи і Ліги націй - збірною Португалії.

Збірна України вийшла на Євро-2020

Збірна України вийшла на Євро-2020

ФФУ

На відео відображені перші хвилини святкування українських футболістів виходу на Євро-2020.

"Бомба взагалі! Дякую за підтримку!", - прокоментував поєдинок один з героїв зустрічі і автор першого забитого м'яча Роман Яремчук.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу у вирішальному матчі групового етапу кваліфікації Євро-2020 обіграла збірну Португалії. Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко назвав своїх футболістів "справжніми левами".

Крім того, один з героїв зустрічі Роман Яремчук, коментуючи матч, заявив, що Україна - це не Росія, чим викликав бурю обурення в РФ.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Особа
Роман Яремчук
Місце
Україна Київ
Тег
Збірна України з футболу
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