"Бомба взагалі!" З'явилося нове відео з роздягальні збірної України після матчу з Португалією

Українська асоціація футболу опублікувала у Facebook ексклюзивне відео з роздягальні збірної України після перемоги над чинними чемпіонами Європи і Ліги націй - збірною Португалії.

Збірна України вийшла на Євро-2020 ФФУ

На відео відображені перші хвилини святкування українських футболістів виходу на Євро-2020.

"Бомба взагалі! Дякую за підтримку!", - прокоментував поєдинок один з героїв зустрічі і автор першого забитого м'яча Роман Яремчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу у вирішальному матчі групового етапу кваліфікації Євро-2020 обіграла збірну Португалії. Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко назвав своїх футболістів "справжніми левами".

Крім того, один з героїв зустрічі Роман Яремчук, коментуючи матч, заявив, що Україна - це не Росія, чим викликав бурю обурення в РФ.

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