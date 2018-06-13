Болт-прогноз. Легендарний спринтер назвав фаворитів ЧС-2018

Великий любитель футболу легендарний спринтер з Ямайки Усейн Болт розповів про команди, за які буде хворіти на ЧС-2018. Головний фаворит турніру, на думку Усейна, Аргентина.

"Ямайка не потрапила на чемпіонат світу. А у Аргентини є талант, майстерність, щоб дійти до фіналу. Франція? Це одна з кращих команд. Так що теж може дійти до фіналу. Боротьба буде наполегливою. Так що я з задоволенням подивлюся матчі чемпіонату світу. У Франції виділив би Погба. Я його великий шанувальник", - цитує Болта агентство France Presse.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився прогноз головного тренера англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо на підсумки ЧС-2018 в Росії для пропагандистського російського телеканалу RT.