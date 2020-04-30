Болбат розкрив несподіваний факт про Коноплянку і роздягальню збірної України

Максим Богданов Футбол 19:41, 30.04.2020

Гравець "Шахтаря" Сергій Болбат зізнався, що найчастіше в роздягальні збірної України перед дзеркалом бачить Євгена Коноплянку.

"У кого краще зачіска – у Роналду або Коноплянки? У Роналду. Але це буде з тієї серії, що корисна критика. А Коноп нехай читає, слухає і мотивується. Ні, Жека – теж молодець, старається. Якщо я його в роздягальні бачу після тренування, то в основному біля дзеркала, – сказав зі сміхом Болбат в прямому ефірі Instagram УАФ.

Євген Коноплянка
XSPORT.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коноплянка заявив, що із задоволенням зіграв би проти жіночої збірної України з футболу.

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