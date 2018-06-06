Бойкот ЗМІ: футболіст збірної Росії відмовився говорити російською мовою

Футболіст іспанського "Вільярреала" і збірної Росії Денис Черишев влаштував справжній демарш після товариського матчу національної команди з Туреччиною. 27-річний півзахисник бойкотував питання журналістів з РФ, відмовившись говорити російською мовою.

Опинившись в зоні для спілкування з пресою на стадіоні "Арена ЦСКА", Черишев погодився поспілкуватися лише з іспанськими ЗМІ, пише "Спорт-Экспресс". "Відчуваю себе фізично добре. Команда відмінно зустріла! Що думаю про шанси Іспанії? Це один з фаворитів чемпіонату світу", - зазначив футболіст. При цьому питання російських медіа він проігнорував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов влаштував лютий треш на прес-конференції після матчу з Туреччиною, в якому наставник встановив історичний антирекорд національної команди.