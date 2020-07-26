Бойко звернувся до вболівальників "Динамо" через Луческу

Голкіпер "Динамо" Денис Бойко звернувся до вболівальників столичної команди з проханням підтримати призначення Мірчі Луческу головним тренером.

За словами воротаря, всi прекрасно знають, чого в кар'єрі домігся Луческу. Його досягнення говорять самі за себе, а що у нього вийде в "Динамо" – покаже час.

"Команда підтримала призначення Луческу, надасть йому шанобливий прийом і буде працювати з ним з повною викладкою. Особисто мені хотілося б, щоб Мірчу Луческу і "Динамо" підтримали вболівальники. Зараз нам важливо, щоб була можливість спокійно працювати, готуватися до сезону і зосередитися на досягненні результатів. Дуже багато емоцій навколо команди останнім часом, необхідно заспокоїтися і планомірно йти вперед", – сказав Бойко в інтерв'ю пресслужбі "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Сергій Сидорчук заявив, що в емоційному плані новина про Луческу справила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, в тому числі і негативних.

Беньямін Вербич зізнався, що призначення Луческу стало сюрпризом для нього особисто і несподіванкою для інших футболістів.