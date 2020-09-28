OBOZREVATEL вновь о футболе. Тем, кто интересуется, как проходят чемпионаты европейских стран, названия этих клубов прекрасно знакомы.

Но многие не знают, что эти клубы получили свои названия в честь персонажей мифов и легенд. О восьми таких известных клубах и пойдет речь в этом материале.

"Аталанта" (Италия)

Как легендарная охотница опередила всех могучих героев на охоте за Калидонским вепрем, так и скауты "Аталанты" на пару с молодежной академией находят юных талантов быстрее, чем мощные гранды Серии А. Донадони, Каниджа, Монтеро, Виери, Филиппо Индзаги, Дони, Монтоливо, Дзадза – все эти игроки начинали свой путь к покорению Европы именно в Бергамо.

"Аякс" (Нидерланды)

Сюда же можно добавить команды из Мальты, ЮАР, Эстонии. Наверное, самый известный клуб из всех, названных в честь мифологических героев. "Аякс" эпохи Йохана Кройффа считается создателем "тотального" футбола – и греческий герой Аякс Теламонид был столь же универсален как воин.

"Герта" (Германия)

Берлинский клуб получил название в честь германской богини плодородия Герты, одного из самых уважаемых божеств в немецком пантеоне. Так и клуб известен своим умением раскрывать будущих звезд – Баслер, Дайслер, Фридрих, братья Боатенги, Олич тому подтверждение.

"Лех" (Польша)

Лехом, или Ляхом, звали мифического князя – основателя Польши. Неудивительно, что в его честь названо сразу несколько местных клубов, самый авторитетный из которых базируется в Познани. Можно найти определенный символизм в том, что именно "Лех" был доминирующей силой в польском футболе в 1980-1990-е.

"Санта-Клаус" (Финляндия)

Команда базируется в Рованиеми, официальный резиденции Санты, отсюда и выбор названия. "Санта-Клаус" балансирует между третьей и четвертой по силе лигами финского чемпионата, однако самого его это вряд ли огорчает – чему огорчаться, когда у тебя впереди вечность и все подарки мира?

"Аполлон" (Кипр)

Разумеется, у греков тоже есть свой "Аполлон", строго говоря, даже два, но их достижения выглядят послабее на фоне киприотов. Лимасольцы трижды становились чемпионами страны, девять раз завоевывали Кубок Кипра – в целом, не раз получали лавровый венок победителей, неизменный атрибут Аполлона.

"Арис" (Греция)

Команда получила свое название в честь бога войны – в начале XX века Греция удачно приняла участие в Балканских войнах. Арес был сильным, но не слишком умным богом, так и клуб из Салоник ухитрился вылететь несколько лет назад из высшего дивизиона. Сейчас, правда, команда снова в "вышке" и даже выступает в еврокубках – недавно "Арис" уступил во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Колосу" из села Коваливка, что под Киевом.

"Олимпиакос" (Греция)

Клуб, получивший название и в честь горы Олимп, и в честь богов, которые якобы там обитали, является самым титулованным в Греции. Логично – любого смертного, соперничавшего с богами, те в лучшем случае превращали в паука.

А ведь есть еще клубы, названные в честь людей, чьи деяния описаны не легендами, а историками: бразильский "Васку да Гама", сенегальская "Жанна д’Арк", немецкая "Арминия", разнообразные "Спартаки" из разных стран, голландский "Виллем II", чилийские "Коло-Коло" и "О’Хиггинс" и многие другие. Но о них – уже в следующий раз.