Боєць MMA використав "футбольний удар" і програв

Киргизький боєць змішаного стилю (MMA) Азізбеков Сатібалдіев завдав удар ногою по голові німецького спортсмена Саба Болагі, який перебував в цей момент на колінах. Інцидент стався на турнірі M-1 Challenge 92 в Санкт-Петербурзі.

Рефері зупинив бій і присудив перемогу німецькому спортсмену, дискваліфікувавши Сатібалдіева.

"Дискваліфікація за футбольний удар Сатібалдіева, перемога Саба Болагі", - підписав викладене відео користувач Jollasanda.

DQ for a soccer kick for Azizbek Satibaldiev

