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Боєць MMA використав "футбольний удар" і програв

3.1тЧитати новину російською

Киргизький боєць змішаного стилю (MMA) Азізбеков Сатібалдіев завдав удар ногою по голові німецького спортсмена Саба Болагі, який перебував в цей момент на колінах. Інцидент стався на турнірі M-1 Challenge 92 в Санкт-Петербурзі.

Рефері зупинив бій і присудив перемогу німецькому спортсмену, дискваліфікувавши Сатібалдіева.

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"Дискваліфікація за футбольний удар Сатібалдіева, перемога Саба Болагі", - підписав викладене відео користувач Jollasanda.

Нещодавно мексиканський боєць змішаних єдиноборств (UFC) Габріель Бенітес відзначився чудовим прийомом в поєдинку турніру UFC Fight Night, який напередодні пройшов в чилійському Сантьяго.

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