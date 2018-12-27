Блохіна прилаштували в ФФУ

Екс-наставник збірної України Олег Блохін буде працювати в Федерації футболу України. Легендарного футболіста призначили співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу ФФУ.

Голосування за кандидатуру колишнього тренера київського "Динамо" відбулося під час засідання виконавчого комітету федерації 27 грудня. Свою нову посаду прокоментував сам Блохін.

"Від керівників ФФУ мені надійшла пропозиція очолити раду стратегічного розвитку разом із президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком. Після невеликих роздумів я погодився. Зізнаюся, для мене це дуже почесна, але водночас і дуже відповідальна посада. На мою думку, мої знання і досвід допоможуть українському футболу. Я бачу бажання нинішнього керівництва ФФУ реформувати український футбол і готовий у цьому допомогти. Тому я вдячний членам Виконкому ФФУ, які проголосували за моє призначення", - цитує Блохіна прес-служба Федерації.

Олег Блохін ФФУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації футболу України Андрій Павелко увійшов до списку кандидатів на потрапляння до виконкому Європейського футбольного Союзу (УЄФА). Вибори відбудуться на конгресі організації в Римі 7 лютого наступного року.