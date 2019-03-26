Блохін заздрить: 4 випадки дикого фарту України на старті відбору Євро-2020

Збірна України видала один з кращих стартів у відбіркових турнірах чемпіонату Європи, в гостьових матчах з Португалією та Люксембургом взявши 4 очка. Але не обійшлося без неймовірного везіння.

Цей факт не зменшує заслуги самої команди, яка завдяки напрацюванням, витримці та відмінній обороні заслужила на результат. Але при цьому "синьо-жовтим" у двох матчах "насипало" стільки везіння, скільки не було за попередні кілька років. "Я фартовий" - свого часу "показував себе" Олег Блохін (коли вивів Україну на ЧС-2006 та дійшов до 1/4 фіналу). Виявилося, що ще більш фартовий його екс-підопічний та нинішній тренер - Андрій Шевченко.

OBOZREVATEL згадав всі перипетії матчів України з Португалією і Люксембургом, виділяючи 4 випадки, кожен з яких міг перетворити 4 очка "синьо-жовтих" у пил.

Пятов ледь не "наварив каші" із Зінченком

Андрій Пятов видав просто відмінний матч в Португалії, не допустивши жодної помарки у воротарських діях і 3-4 рази по-справжньому виручивши команду. Це було дуже важливо в контексті того, що український голкіпер восени переживав непрості часи, коли регулярно помилявся (або просто брав невірні рішення) як в матчах збірної, так і "Шахтаря".

Зараз же Пятов вийшов героєм (і в Люксембурзі по-своєму теж), але в першому таймі трапився момент, який міг все перекреслити. Зінченко (хто б міг подумати) з центру поля віддав дуже невдалу передачу воротареві, а у того під час прийому м'яча поїхала нога. Кріштіану Роналду був тут як тут, але Пятов в останній момент вибив м'яч.

(момент з помилкою Зінченко і вибиванням Пятова - з 4:35)

Звичайно, тут Пятов в результаті сам таки "розрулив" момент, але це був перший дзвіночок в плані фарту українців на старті відбору Євро-2020. Будь Андрій зараз не з такою вдачею, Кріштіану напевно б скористався помилкою Зінченко та нашого воротаря.

Миколенко пронесло: рефері не призначив явний пенальті на останніх хвилинах

Кінцівка поєдинку в Лісабоні була дуже неприємною як для Португалії, так і для України: португальці все більше нервували, що не могли забити і виграти, а українці з останніх сил утримували нічию. І тут - остання атака господарів, гострий простріл, і Віляьм Карвальо валиться на газон в жорсткій боротьбі з Віталієм Миколенко.

(момент з фолом Миколенко - з 8:38)

Але рефері мовчить, а португальці розсерджені до межі. І вони мають рацію - Миколенко в боротьбі з Карвальо взагалі не зіграв в м'яч, навіть не доторкнувся, в цілому просто в'їхавши португальцю ззаду в ноги. Всі підстави ставити пенальті, але рефері не ризикнув свиснути (або просто не побачив). Це на 99,9 відсотків дозволило Україні добути найважливішу нічию з Португалією на її полі.

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Люксембург дивом не забив ще в першому таймі

Як виявилося, в Лісабоні Україна лише випробувала удачу в режимі "лайт" - відверте везіння для "синьо-жовтих" пішло в Люксембурзі. І не тільки в кінці матчу - в першому таймі господарі упустили фантастичний момент з добиванням з трьох метрів!

Після сейва Пятова, коли воротар вже завалився на газон і просто спостерігав за моментом на лінії воріт, м'яч відскочив до гравця Люксембургу Шано. Той бив впритул та напевно, але м'яч дивом потрапив в ногу П'ятову і вилетів в поле!

(момент з ударом Шано на відео - з 2:42)

Спасибі Родрігесу і за гру, і за гол

Ну і переможний "гол України" (формально то так) - це було щось. Драма тут не тільки в самій розв'язці - автоголи на останніх хвилинах у футболі трапляються нерідко і стали вже "класикою жанру" футбольних історій.

Але хто забив: вінгер Родрігес - кращий гравець Люксембургу - який весь матч буквально "возив" правий фланг українців і міг відзначитися по-хорошому, в мить став антигероєм всієї країни. Люксембург грав дуже пристойно та цілком заслуговував на нічию (що утримало б команду на першому місці групи), але замість цього Родрігес подарував очки та лідерство України. Нам же залишається сказати "дякуємо" вінгеру й за хорошу гру, й за результат.

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