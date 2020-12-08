Блохін про результати жеребкування відбору на ЧС-2022: Франція – це тільки вивіска

Ексголовний тренер збірної України з футболу Олег Блохін вважає, що нашій команді могла попастися легша відбіркова група на ЧС-2022, але і цей варіант, на його думку, є нормальним.

У коментарі виданню 1927.kiev.ua легендарний українець заявив, що з Францією можна грати, не дивлячись на те, що в їхньому складі зібрані сильні футболісти, а недавній розгром в товариському матчі (1:7) він пояснив серйозними кадровими проблемами в нашій збірній. За словами Блохіна, пряму путівку на ЧС-2022 розіграють Україна та чинні чемпіони світу.

"Могло бути й краще, але такий результат жеребкування можна вважати нормальним. Фаворити в групі – Франція й Україна. З французами у нас не грала половина основної команди. Можна грати з усіма суперниками в цій групі. Це тільки вивіска: "Франція". Так , це хороші гравці, але грати з ними можна. Фінляндія непогано грала в Лізі націй, непроста команда. З ними, напевно, потрібно буде поборотися. Від Боснії та Герцеговини особливих сюрпризів не очікую. Грати з Казахстаном важко через переліт", – поділився своєю думкою екстренер збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішній наставник нашої національної команди Андрій Шевченко оцінив результати жеребкування відбору на чемпіонат світу в Катарі, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Став відомий склад усіх груп кваліфікації на турнір.