Блохін претендує на історичний титул

Легендарний футболіст "Динамо" Олег Блохін став претендентом на звання найкращого лівого нападника в історії гри.

Як повідомляється на офіційному сайті авторитетного видання France Football, у суперниках у нашого співвітчизника опинилися такі зірки, як Кріштіану Роналду (Португалія, роки кар'єри: 2002-наш час), Драган Джаїч (Югославія, 1962-1978), Райан Гіггз (Уельс, 1991-2014), Тьєррі Анрі (Франція, 1994-2014), Рівалдо (Бразилія, 1989-2015), Роберто Рівеліно (Бразилія, 1965-1981), Рональдіньо (Бразилія, 1998-2015), Карл-Хайнц Румменігге (Німеччина, 1974-1989) і Христо Стоїчков (Болгарія, 1982-2003).

Нагадаємо, що Блохін є володарем "Золотого м'яча" 1975 року, семиразовим чемпіоном СРСР, п'ятикратним володарем Кубка і дворазовим переможцем Кубка Кубків УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трохи більше 45 років тому 9 вересня 1975 року народження, легендарний нападник обіграв пів команди і забив переможний гол у ворота "Баварії" в першому матчі за Суперкубок Європи.