Блохін оцінив перспективу "Динамо" в Лізі чемпіонів

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олег Блохін вважає, що перспективи команди з її нинішнім складом потрапити до групового турніру Ліги чемпіонів досить невеликі.

За словами знаменитого фахівця, без нових гравців столичному клубу буде неймовірно складно продемонструвати гідні результати.

"Ліга чемпіонів для "Динамо"? Це шанс заробити гроші. Важко, коли кілька років немає прибутку. Але для того, щоб прорватися в групу, теж потрібно підсилюватися", – цитує Олега Володимировича meta-ratings.com.ua.

Крім того Блохін оцінив кадровий потенціал "біло-синіх".

"Судячи з преси, зірки в "Динамо" є, а на поле їх не знайти. Де досвідчені гравці, чому вони в такий важливий момент не проявили себе? Зірки є, а витягувати команду не було кому. Молодь? Амбіції є, а толку ніякого. Жоден тренер не ворог собі і не буде прибирати зі складу сильного футболіста", – підсумував Блохін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авторитетний інтернет-паблік Druzi Dynamo назвав Мірчу Луческу найвірогіднішим кандидатом на пост нового головного тренера "Динамо".

Крім того, ряд ЗМІ повідомив про те, що керівництво київського "Динамо" запропонувало Сергію Реброву очолити команду після звільнення Олексія Михайличенка.