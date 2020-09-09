Блохін обіграв пів команди і забив легендарний гол "Баварії": як це було

45 років тому Олег Блохін забив феноменальний гол у ворота "Баварії" Суперкубку Європи.

9 вересня 1975 року легенда київського "Динамо" Олег Блохін забив неймовірний гол у ворота "Баварії" на "Олімпійському стадіоні" в Мюнхені в першому матчі за Суперкубок Європи.

"Цей удар називали і диво-голом, і голом століття. А в кінці сезону він допоміг Блохіну випередити Беккенбауера в голосуванні за володаря "Золотого м'яча" від France Football. Прийнявши м'яч на своїй половині поля на 67-й хвилині, динамівський форвард зробив самостійний рейд до воріт "Баварії", обігравши на шляху чотирьох захисників і воротаря суперників", – так описали цей гол на офіційному сайті столичного клубу.

М'яч, забитий легендарним нападником став єдиним у поєдинку. У матчі-відповіді, який відбувся 6 жовтня на "Республіканському стадіоні" в Києві, "Динамо" перемогло з рахунком 2:0 завдяки дублю Блохіна та завоювало Суперкубок Європи.

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