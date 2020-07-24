Блохін: Луческу – гарний тренер, але...

Легендарний бомбардир київського "Динамо" Олег Блохін знову критично висловився щодо призначення головним тренером команди Мірчі Луческу.

На думку екснаставника "біло-синіх", румунський фахівець має високу кваліфікацію, але в минулому він вилив багато бруду на столичний клуб.

"Луческу – гарний тренер, так. В Україні він досяг чогось. Але те, що він розповідав про київське "Динамо", коли працював у "Шахтарі", і взагалі... Коли пішов із "Шахтаря", теж розповідав – я це не сприймаю. "Шахтар" завжди був конкурентом київського "Динамо". Як можна брати такого конкурента? Я не знаю. Я б, наприклад, у "Шахтар" ніколи не пішов", – заявив Блохін каналу "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Блохін назвав плювком у вболівальників і легенд клубу призначення Мірчі Луческу новим наставником "Динамо".