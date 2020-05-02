Блогер показав, як виглядає "Донбас Арена" під час епідемії коронавiрусу

Максим Богданов Футбол 18:44, 2.05.2020 Оновлено: 18:44, 2.05.2020

Донецький блогер Сергій виклав у себе на каналі в Youtube свіже відео з окупованого міста.

Автор зняв знаменитий стадіон "Донбас Арена" і його околиці. У відео, яке датоване 25 квітня, раніше небагатолюдна територія в період епідемії коронавiрусу стала зовсім безлюдною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше місцевий блогер Віконста показав, як виглядає знаменитий стадіон "Донбас Арена" і прилегла до нього місцевість після майже 6 років війни.

У коментарі до відео користувачі відзначають, що територія виглядає пустельною, і пов'язують причину такого не тільки з карантином через пандемію коронавiрусу.

У лютому минулого року на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

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