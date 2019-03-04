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"Блискуче!" Зінченко звів із розуму легенду збірної Англії

71.2тЧитати матеріал російською

Легендарний нападник збірної Англії Алан Ширер прийшов у дикий захват від гри українця Олександра Зінченка в матчі 29-го туру Прем'єр-ліги.

Нашого співвітчизника назвали кращим гравцем зустрічі, в якій його "Манчестер Сіті" мінімально обіграв на виїзді "Борнмут" – 1:0. На думку кращого бомбардира в історії АПЛ, гра Зінченка справедливо не залишилася непоміченою експертами.

Новини
"Повинні схилитися перед ним": Зінченко викликав захват у Англії

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

"Зінченко, котрий, на мій погляд, знову показав себе блискуче на полі, дав "Сіті" ширину атак. "Сіті" показав нам урок віри, терпіння, розуміння того, що те, що ви намагаєтеся зробити, буде працювати. Крім того, вони показали, що не потрібно панікувати в таких іграх", – наводить слова Ширера Manchester Evening News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола назвав Олександра Зінченка гравцем топ-рівня.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
АнгліяМанчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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