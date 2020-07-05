Російський воротар Іван Заборовський, який виступає за підмосковний футбольний клуб "Знамя Труда", опинився в реанімації після того, як в нього влучила блискавка, повідомляється на офіційній сторінці клубу в соцмережах.

Уточнюється, що інцидент стався на тренуванні. У клубі висловили сподiвання, що з гравцем все буде добре.

ФК "Знамя Труда"

"Знамя Труда" виступає в західній зоні Професійної футбольної ліги (ПФЛ). Поточний сезон, який через пандемію коронавiрусу дограли достроково, команда завершила на 11-му місці в турнірній таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька футболістів постраждали від удару блискавки під час поєдинку між командами "Уолмер Бойс Скул" і "Ямайка Коледж" на Ямайці.