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18 вересня • оновлено в 19:56
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Блискавка вдарила в футболістів прямо під час матчу - момент потрапив на відео

1.6т Читати матеріал російською

Кілька футболістів постраждали від удару блискавки під час поєдинку між командами "Уолмер Бойс Скул" і "Ямайка Коледж" на Ямайці.

Інцидент стався на 82-й хвилині, коли двоє гравців впали після раптового спалаху. Як виявилося, в газон вдарила блискавка. Спортсмени були доставлені в лікарню.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що в результаті удару постраждали і інші футболісти. Ступінь тяжкості отриманих ними каліцтва не уточнюється.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, що в Малайзії 18-річний воротар потрапив в реанімацію після удару блискавки.

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