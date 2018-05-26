УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

"Бити ногами": брати Клички покуражилися перед фіналом Ліги чемпіонів в Києві

1.4тЧитати новину російською

Легендарні українські боксери Володимир і Віталій Кличко взяли участь у матчі зірок напередодні фіналу Ліги чемпіонів. При цьому нинішній мер Києва виступав на грі в ролі тренера і відмовився виходити на поле, а його брат зайняв місце у воротах команди Андрія Шевченка.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів зіграють мадридський "Реал" і "Ліверпуль". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок поєдинку - в суботу, 26 травня, о 21:45.

"Я перед грою сказав братові:" Бити, Володя, тільки ногами ". Чому не вийшов на поле? Тому що я тренер. Я даю вказівки, розповідаю, як грати. Мене Андрій Шевченко запросив у якості тренера. І, знаєте, є переконання , що в грі, де грають професіонали, можна виглядати смішно", - поділився позитивними емоціями Віталій Кличко.

Новини
Фінал Ліги чемпіонів в Києві: онлайн дня

Відзначимо, що матч зірок, в якому українці грали з легендами мадридського "Реала", завершився внічию 3:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер мадридського "Реала" Кріштіану Роналду розбив обличчя журналістові під час тренування перед фіналом Ліги чемпіонів.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Особи
Володимир КличкоВіталій Кличко
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги