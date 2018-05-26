"Бити ногами": брати Клички покуражилися перед фіналом Ліги чемпіонів в Києві

Легендарні українські боксери Володимир і Віталій Кличко взяли участь у матчі зірок напередодні фіналу Ліги чемпіонів. При цьому нинішній мер Києва виступав на грі в ролі тренера і відмовився виходити на поле, а його брат зайняв місце у воротах команди Андрія Шевченка.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів зіграють мадридський "Реал" і "Ліверпуль". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок поєдинку - в суботу, 26 травня, о 21:45.

"Я перед грою сказав братові:" Бити, Володя, тільки ногами ". Чому не вийшов на поле? Тому що я тренер. Я даю вказівки, розповідаю, як грати. Мене Андрій Шевченко запросив у якості тренера. І, знаєте, є переконання , що в грі, де грають професіонали, можна виглядати смішно", - поділився позитивними емоціями Віталій Кличко.

Відзначимо, що матч зірок, в якому українці грали з легендами мадридського "Реала", завершився внічию 3:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер мадридського "Реала" Кріштіану Роналду розбив обличчя журналістові під час тренування перед фіналом Ліги чемпіонів.