"Бiсове сміття": Зінченка зацькували після гри в АПЛ

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив під обстріл критики місцевих уболівальників після гри 24-го туру Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Шеффілд Юнайтед" (1:0).

Зінченко отримав оцінку 6,7 від WhoScored – 9-я найкраща в команді, зробивши один удар по воротах (мимо). Фанати залишилися незадоволені виступом українця, зацькувави його в Twitter.

Олександр Зінченко

"Обурює, наскільки люблять Зінченка. Він бiсове сміття"

Outrageous how loved Zinchenko is. He is fucking garbage - Babs 🐝 (@mcfcalex_) January 21, 2020

"Як Зінченко вдалося потрапити в "Ман Сіті"? Абсолютне сміття"

How did Zinchenko manage to sneak into that Man City team? Absolutely garbage. - Anton (@ NowhereFast91) January 21, 2020

"Зінченко і Уокер тут некориснi. Стерлінг теж"

Zinchenko and Walker are useless here ... Sterling too - Lou (@Llandegren) January 21, 2020

"Кроси Зінченка дуже жалюгідні. Сумніваюся, що у нього є хоча б 5 ассистов"

Zinchenko's crosses are very poor. I doubt if he has 5 assists - Max A. Akiina (@akiinamax) January 21, 2020

"У мене було відчуття, що Зінченко хороший, але я помилявся"

I have a feeling Zinchenko would take a good one but I'm probably wrong. - Elliott Levy (@ elltells79) January 21, 2020

"Уокер і Зінченко найзвичайніші. Стерлінг все ще не в порядку, трохи слабенький"

Walker and zinchenko have been very ordinary and Sterling still is not right a bit feeble - Mike Black (@mikeblackphoto) January 21, 2020

"Ніколи не ставте в старт Стерлінга, Уокера і Зінченка"

Never start sterling walker and zinchenko - Karim B⭐⭐ (@ KB4000) January 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній раз Зінченко виходив на поле 4 січня. Тоді український футболіст з'явився в стартовому складі на матч 1/32 фіналу Кубка Англії і 19-й хвилині відкрив рахунок в поєдинку проти "Порт Вейл", забивши прекрасний гол.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!