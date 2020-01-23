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23 січня • оновлено в 22:57
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"Бiсове сміття": Зінченка зацькували після гри в АПЛ

3.4т
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Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив під обстріл критики місцевих уболівальників після гри 24-го туру Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Шеффілд Юнайтед" (1:0).

Зінченко отримав оцінку 6,7 від WhoScored – 9-я найкраща в команді, зробивши один удар по воротах (мимо). Фанати залишилися незадоволені виступом українця, зацькувави його в Twitter.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

"Обурює, наскільки люблять Зінченка. Він бiсове сміття"

"Як Зінченко вдалося потрапити в "Ман Сіті"? Абсолютне сміття"

"Зінченко і Уокер тут некориснi. Стерлінг теж"

"Кроси Зінченка дуже жалюгідні. Сумніваюся, що у нього є хоча б 5 ассистов"

"У мене було відчуття, що Зінченко хороший, але я помилявся"

"Уокер і Зінченко найзвичайніші. Стерлінг все ще не в порядку, трохи слабенький"

"Ніколи не ставте в старт Стерлінга, Уокера і Зінченка"

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"Це неминуче": Зінченку винесли невтішний вердикт

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній раз Зінченко виходив на поле 4 січня. Тоді український футболіст з'явився в стартовому складі на матч 1/32 фіналу Кубка Англії і 19-й хвилині відкрив рахунок в поєдинку проти "Порт Вейл", забивши прекрасний гол.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
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