"Біологічна бомба": УЄФА звинуватили в розповсюдженні коронавiрусу

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша звинуватив УЄФА і президента організації Александера Чеферін в поширенні коронавiрусної інфекції в Європі.

Янез Янша звинуватив УЄФА

19 лютого в Мілані відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аталанта" - "Валенсія" (4:1). Деякі фахівці заявляли, що проведення цієї гри стало однією з причин поширення коронавiрусу в Ломбардії.

"Це рішення було безвідповідальним і злочинним. Матч на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані між "Аталантою" і "Валенсією" був біологічної бомбою. Попереджень Всесвітньої організації охорони здоров'я виявилося недостатньо для УЄФА, щоб зупинити Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Це доводить, що вони дбають тільки про гроші", - цитує Яншу theworldnews.net.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня УЄФА офіційно відклав відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін через пандемію коронавiрусу.

17 березня, було прийнято рішення про долю Євро-2020, розіграш якого був запланований на червень-липень. Крім того, організація скасувала ще три своїх турніру через пандемію коронавiрусу.

28 березня президент УЄФА Александер Чеферін назвав терміни, в межах яких можуть поновитися сезони в європейських чемпіонатах і єврокубки.

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