Головна Новини
12 квітня • оновлено в 10:09
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Біологічна бомба": УЄФА звинуватили в розповсюдженні коронавiрусу

1.6т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша звинуватив УЄФА і президента організації Александера Чеферін в поширенні коронавiрусної інфекції в Європі.

Янез Янша звинуватив УЄФА

Янез Янша звинуватив УЄФА

19 лютого в Мілані відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аталанта" - "Валенсія" (4:1). Деякі фахівці заявляли, що проведення цієї гри стало однією з причин поширення коронавiрусу в Ломбардії.

"Це рішення було безвідповідальним і злочинним. Матч на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані між "Аталантою" і "Валенсією" був біологічної бомбою. Попереджень Всесвітньої організації охорони здоров'я виявилося недостатньо для УЄФА, щоб зупинити Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Це доводить, що вони дбають тільки про гроші", - цитує Яншу theworldnews.net.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня УЄФА офіційно відклав відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін через пандемію коронавiрусу.

17 березня, було прийнято рішення про долю Євро-2020, розіграш якого був запланований на червень-липень. Крім того, організація скасувала ще три своїх турніру через пандемію коронавiрусу.

28 березня президент УЄФА Александер Чеферін назвав терміни, в межах яких можуть поновитися сезони в європейських чемпіонатах і єврокубки.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.50 Сделать ставку
FURIA
VS
Evil Genuises
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Endpoint
VS
North
Победа North c форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Heretics
VS
NaVi Junior
Победа Heretics с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Победа Nemiga
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
SKADE
VS
Sprout
Победа SKADE с форой в +2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
BIG
VS
Virtus.pro
Победа BIG с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку