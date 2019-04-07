МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Більше не зіграє": Ярмоленку винесли вердикт

720Читати матеріал російською

Головний тренер лондонського "Вест Хема" Мануель Пеллегріні підтвердив, що український футболіст Андрій Ярмоленко більше не з'явиться на полі в цьому сезоні.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

"Ярмоленко дуже добре працює і не відчуває болю. Він робить пробіжки і б'є по м'ячу, але він не встигне зіграти до завершення сезону. Ахіллове сухожилля - одна з найгірших травм, що тільки можуть трапитися, тому що ти не можеш прискорити своє відновлення і змушений чекати, поки сухожилля заживе. Я не думаю, що для нього було б добре зіграти в цьому сезоні. Набагато важливіше провести дуже хороший передсезонний період", - цитує Пеллегріні Sky Sports.

Новини
"Вест Хем" готує підставу для Ярмоленка

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко отримав важку травму в жовтні 2018-го. У 29-річного футболіста збірної України діагностували розрив ахілла.

Шотландський гравець клубу Роберт Снодграсс дав українцеві ряд порад, як швидше повернутися в лад.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
АнгліяЛондон
Тег
ФК Вест Хем
Джерело
Джерело:ua-football
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки