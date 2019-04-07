"Більше не зіграє": Ярмоленку винесли вердикт

Головний тренер лондонського "Вест Хема" Мануель Пеллегріні підтвердив, що український футболіст Андрій Ярмоленко більше не з'явиться на полі в цьому сезоні.

Андрій Ярмоленко

"Ярмоленко дуже добре працює і не відчуває болю. Він робить пробіжки і б'є по м'ячу, але він не встигне зіграти до завершення сезону. Ахіллове сухожилля - одна з найгірших травм, що тільки можуть трапитися, тому що ти не можеш прискорити своє відновлення і змушений чекати, поки сухожилля заживе. Я не думаю, що для нього було б добре зіграти в цьому сезоні. Набагато важливіше провести дуже хороший передсезонний період", - цитує Пеллегріні Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко отримав важку травму в жовтні 2018-го. У 29-річного футболіста збірної України діагностували розрив ахілла.

Шотландський гравець клубу Роберт Снодграсс дав українцеві ряд порад, як швидше повернутися в лад.

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