Білоруському футболісту, якого затримав ОМОН, зламали хребет – ЗМІ

Футболіст білоруського клубу "Крумкачи" Сергій Козека отримав перелом хребта та пошкодження нирок після того, як його побив ОМОН під час акцій протесту в Мінську.

Про це повідомляє провідне білоруське спортивне видання "Прессбол". За його даними, 33-річного захисника було доставлено в ніч проти 31 серпня на швидкій до четвертої міської клінічної лікарні. При цьому спортсмен перебував у наручниках і під конвоєм.

Ще один гравець мінської команди Павло Рассолько провів ніч у Ленінському РУВС столиці Білорусі. Вже 31 серпня будуть проводитися слідчі дії. З гравцями працює адвокат. Крім того, призначено судово-медичну експертизу за фактом нанесення футболістам тілесних ушкоджень.

Відзначимо, що гравці були жорстоко затримані після повернення з командного тренування. Їх звинувачують у пошкодженні міліцейського автомобіля. При цьому на відео видно, що як мінімум Рассолько знаходився в стороні від епіцентру сутичок правоохоронців і протестуючих проти влади.

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