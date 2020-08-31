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Білоруському футболісту, якого затримав ОМОН, зламали хребет – ЗМІ

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
6,9 т.
Сергій Козека

Сергія Козеку (другий зліва) доставили до лікарні. "Прессбол"

Футболіст білоруського клубу "Крумкачи" Сергій Козека отримав перелом хребта та пошкодження нирок після того, як його побив ОМОН під час акцій протесту в Мінську.

Про це повідомляє провідне білоруське спортивне видання "Прессбол". За його даними, 33-річного захисника було доставлено в ніч проти 31 серпня на швидкій до четвертої міської клінічної лікарні. При цьому спортсмен перебував у наручниках і під конвоєм.

Ще один гравець мінської команди Павло Рассолько провів ніч у Ленінському РУВС столиці Білорусі. Вже 31 серпня будуть проводитися слідчі дії. З гравцями працює адвокат. Крім того, призначено судово-медичну експертизу за фактом нанесення футболістам тілесних ушкоджень.

Відзначимо, що гравці були жорстоко затримані після повернення з командного тренування. Їх звинувачують у пошкодженні міліцейського автомобіля. При цьому на відео видно, що як мінімум Рассолько знаходився в стороні від епіцентру сутичок правоохоронців і протестуючих проти влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський футболіст московського ЦСКА Ілля Шкурін відмовився виступати за національну команду через режим Олександра Лукашенка,

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