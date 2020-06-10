Білоруський воротар забив вирішальний гол на останніх секундах і втік цілуватися на трибуну

Незвичайний випадок стався в матчі чемпіонату аматорської футбольної ліги Білорусі.

Воротар команди "Динамо-Living Air" Денис Карбановіч на останніх секундах зрівняв рахунок у грі з "Ареною-2010" (2:2). Голкіпер відгукнувся на подачу з кутового, головою вколотивши м'яч у сітку. Після цього Карбановіч пробіг все поле, щоб поцілувати свою наречену.

У коментарях вболівальники захоплюються і забитим голом, і романтичним вчинком футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 26-го туру чемпіонату Чорногорії футболіст "Будучностi" Мілош Раічковіч забив неймовірний за красою гол у ворота "Сутьєскi".

Нападник господарів отримав м'яч на лінії центрального кола, оцінив позицію голкіпера суперників і потужно пробив по воротах, закинувши ігровий снаряд йому за комір.

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