Білоруський футболіст влетів у рекламний щит і "застряг у текстурах"

Максим Богданов Футбол 12:50, 12.04.2020 Оновлено: 12:56, 12.04.2020

Курйозний епізод стався в матчі 4-го туру чемпіонату Білорусі з футболу у Вищій лізі між "Слуцьком" і "Вітебськом" (1:1).

На останніх секундах гри форвард господарів Артем Сердюк не наздогнав дальню передачу і вирішив зігнати злість на рекламному щиті.

Банер не витримав удар футболіста. Сердюк пробив дірку, застрягши там ногою. Вболівальники висміяли такий епізод, вважаючи що нападник "застряг у текстурах".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на першому півфінальному матчі Кубка Білорусі між брестським "Динамо" і "Шахтарем" із Солігорська були вжиті несподівані заходи для створення ілюзії присутності фанатів на трибунах.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

УПЦ МП ''забила'' на карантин і провела масове освячення верби. Фото і відео

Карантин ні до чого: поліція озвучила свою версію "жорстокого затримання" дівчини у Києві

У ЗСУ різко зросла кількість хворих на COVID-19

У Житомирі жінка народила двійню, забрала лише одну дитину з лікарні

Українці хочуть бачити Супрун главою МОЗ: Зеленський відповів