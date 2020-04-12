Білоруський футболіст під час матчу "застряг у текстурах"

Курйозний епізод стався в матчі 4-го туру чемпіонату Білорусі з футболу у Вищій лізі між "Слуцьком" і "Вітебськом" (1:1).

На останніх секундах гри форвард господарів Артем Сердюк не наздогнав дальню передачу і вирішив зігнати злість на рекламному щиті.

Банер не витримав удар футболіста. Сердюк пробив дірку, застрягши там ногою. Вболівальники висміяли такий епізод, вважаючи що нападник "застряг у текстурах".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на першому півфінальному матчі Кубка Білорусі між брестським "Динамо" і "Шахтарем" із Солігорська були вжиті несподівані заходи для створення ілюзії присутності фанатів на трибунах.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!