Білоруський футболіст розповів правду про коронавірус в країні

Максим Богданов Футбол 19:44, 2.05.2020 Оновлено: 19:49, 2.05.2020

Захисник "Вітебська" Олег Карамушка зізнався, що тренери забороняють футболістам обговорювати можливу зупинку чемпіонату Білорусії, який триває, незважаючи на поширення в країні коронавiрусу.

Олег Карамушка

"Спочатку були розмови про припинення чемпіонату Білорусії, але потім вони вщухли. Тренери сказали нам припинити обговорювати цю тему в роздягальні, щоб повністю зосередитися на футболі. Але в той же час наставники просять дотримуватися запобіжних заходів – в роздягальні частіше дезінфікуємо руки. Також домовилися, що поки обійдемося без рукостискань", - цитує 36-річного Карамушка Metaratings.

За словами спортсмена команда більшу частину часу проводить вдома

"Ми нікуди майже не виходимо. Якщо в маркет за продуктами, то в масці. Деякі кафе і магазини, самостійно, без вказівок влади, обмежили час своєї роботи до сьомої вечора. В іншому Вітебську, як і раніше, живе звичайним життям", – підсумував спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній лікар "Спартака" Юрій Васильків розкритикував ставлення влади Білорусі до пандемії коронавiрусу, заявивши, що країні доведеться на колінах просити про допомогу.

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