Білоруські спортсмени зажадали визнати вибори в країні недійсними

Серед тих, хто підписався – призер Олімпіади і чемпіонка світу.

Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори в країні недійсними.

Підписи під відкритим листом вже поставили срібний призер Олімпіади-2008 з легкої атлетики Андрій Кравченко, відомий боксер Дмитро Асанов, чемпіонка світу з фрістайлу Анастасія Романовс.

"Ми, що нижче підписалися, будучи людьми, причетними до білоруського спорту, виступаючи в національних першостях і чемпіонатах країни, а також відстоюючи інтереси Республіки Білорусь на міжнародній спортивній арені, категорично засуджуємо численні факти фальсифікації результатів виборів президента Республіки Білорусь, а також прояв грубого насильства з боку силових структур щодо мирно протестуючих громадян", – йдеться в листі, який наводить видання "Прессбол".

Спортсмени відзначили, що вірять "в гідних і професійних людей серед співробітників правоохоронних органів".

"Тим не менш, очевидно, що ряд співробітників віддали, а інші співробітники виконали злочинні накази щодо застосування необгрунтованої, часто непропорційної, сили відносно громадян Республіки Білорусь", – уточнюється в зверненні

У листі міститься вимоги визнати вибори президента недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії.

"Вимагаємо провести повторні вибори президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставки діючого складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності", – йдеться в листі.

Спортсмени і тренери також звернулися до влади з вимогою надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.

"У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої відмови від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів", – підкреслили підписанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Смолевська, сестра захисника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевського, який був затриманий в результаті масових протестів в Білорусі, розповіла, що відбувалося в СІЗО.

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