Білоруські футболістки закликали перевірити стать однієї з учасниць чемпіонату

18 футболісток одного з клубів жіночого чемпіонату Білорусі написали відкритого листа, в якому закликали перевірити стать гравчині мінського "Динамо" Салімати Сімпоре.

"Для участі в чемпіонаті Республіки Білорусь з футболу серед жіночих команд вищої ліги за команду ФК "Динамо-БГУФК" було заявлено гравчиню Сімпоре Салімата. Незабаром у ЗМІ з'явилася низка статей, що ставлять під сумнів гендерну приналежність даної спортсменки до жіночої статі. Також на підставі візуальних контактів у матчах чемпіонату з командою ФК "Динамо-БГУФК" спортсменки з інших команд сумніваються в "допінговій чистоті" вищезгаданої гравчині (на підставі антропометричних даних). Ґрунтуючись на перерахованих вище фактах, просимо провести генетичне обстеження гендерної приналежності та рівня тестостерону спортсменки Сімпоре Салімати", – цитує видання Sport.tut.by текст листа.

Білоруська федерація футболу (АБФФ) заявила, що при оформленні заявки Сімпоре на участь в чемпіонаті футболісткою були надані всі необхідні документи. Крім того, вона провела кілька десятків офіційних матчів під егідою ФІФА за жіночі збірні Екваторіальної Гвінеї та Буркіна-Фасо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, назва білоруського футбольного клубу підірвала мережу.