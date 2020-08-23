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Білоруські футболісти стали відзначати голи жестом Тихановської. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,6 т.
Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська, Марія Колесникова

Світлана Тихановська (в центрі).

Білоруські футболісти стали святкувати голи в національному чемпіонаті, піднявши одну руку з пальцями зігнутими в кулаці, а другу зі складеними пальцями у вигляді букви V.

Такий жест використовується командою Світлани Тихановської під час протестних мітингів у Білорусі.

Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська, Марія Колеснiкова

Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська, Марія Колеснiкова Belsat.eu

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