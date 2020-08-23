Білоруські футболісти стали відзначати голи жестом Тихановської. Відео

Білоруські футболісти стали святкувати голи в національному чемпіонаті, піднявши одну руку з пальцями зігнутими в кулаці, а другу зі складеними пальцями у вигляді букви V.

Такий жест використовується командою Світлани Тихановської під час протестних мітингів у Білорусі.

Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська, Марія Колеснiкова Belsat.eu

Протести у Кракові на підтримку Білорусі

У такий спосіб свій м'яч вiдсвяткував футболіст ФК "Рух" Олег Никифоренко у грі з "Городею".

Гравець брестського "Динамо" Євген Шикавка в поєдинку проти "Слуцька".

Нападник "Іслочі" Микола Януш у матчі iз солігорським "Шахтарем".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.

Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.

22 серпня Тихановська заявила, що в разі призначення нових виборів не збирається висувати свою кандидатуру.

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