Капітан гродненського "Немана" Катерина Дудко відзначилася диким промахом в домашньому матчі третього туру жіночої Вищої ліги Білорусі проти збірної Білорусі до 19 років.

На сьомій хвилині зустрічі господарі розіграли аут, який закінчився подачею в штрафну площу. М'яч летів у руки голкіперу Поліні Малаєвій, але вона не зуміла його зафіксувати, в результаті чого ігровий снаряд відлетів прямо на ногу Дудко, проте нападниця неймовірним чином не влучила у ворота.

Катерина Дудко УНІАН

Незважаючи на цю невдачу, 28-річна футболістка не впала духом і відзначилася голом через 25 хвилин, а її команда здобула мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Болгарії футболіст не влучив у ворота з кількох сантиметрів.

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