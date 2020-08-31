Білодід закрутила роман з футболістом "Динамо" – ЗМІ

Олександр Чеканов Футбол 12:32, 31.08.2020

Українська зірка дзюдо Дар'я Білодід закрутила роман з футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим.

19-річна дворазова чемпіонка світу і 21-річний гравець столичної команди були помічені разом на презентації фільму "Анаконда", присвяченого Дар'ї.

Денис Попов супроводжував Дар'ю Білодід під час презентації фільму "Анаконда"
JetSetter.ua
Денис Попов і Дар'я Білодід відвідали разом прем'єру стрічки про дзюдоїстці
JetSetter.ua

Білодід прийшла на презентацію картини в компанії Попова, який ні на крок не відходив від дівчини. Під час перегляду фільму молоді люди ніжно тримали один одного за руку і щось обговорювали. Відповідні знімки були представлені виданням JetSetter.

Денис Попов і Дар'я Білодід
JetSetter.ua
Денис Попов і Дар'я Білодід в кіно
JetSetter.ua

При цьому офіційно спортсмени ніяк не коментують своє особисте життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фото Андрія Шевченка з тренування збірної України з футболу викликало ажіотаж в мережі.

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