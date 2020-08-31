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Білодід закрутила роман з футболістом "Динамо" – ЗМІ

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,6 т.
Дарина Білодід і Денис Попов під час презентації фільму 'Анаконда'

Дарина Білодід і Денис Попов під час презентації фільму "Анаконда". JetSetter.ua

Українська зірка дзюдо Дар'я Білодід закрутила роман з футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим.

19-річна дворазова чемпіонка світу і 21-річний гравець столичної команди були помічені разом на презентації фільму "Анаконда", присвяченого Дар'ї.

Денис Попов супроводжував Дар'ю Білодід під час презентації фільму "Анаконда"

Денис Попов супроводжував Дар'ю Білодід під час презентації фільму "Анаконда" JetSetter.ua

Денис Попов і Дар'я Білодід відвідали разом прем'єру стрічки про дзюдоїстці

Денис Попов і Дар'я Білодід відвідали разом прем'єру стрічки про дзюдоїстці JetSetter.ua

Білодід прийшла на презентацію картини в компанії Попова, який ні на крок не відходив від дівчини. Під час перегляду фільму молоді люди ніжно тримали один одного за руку і щось обговорювали. Відповідні знімки були представлені виданням JetSetter.

Денис Попов і Дар'я Білодід

Денис Попов і Дар'я Білодід JetSetter.ua

Денис Попов і Дар'я Білодід в кіно

Денис Попов і Дар'я Білодід в кіно JetSetter.ua

При цьому офіційно спортсмени ніяк не коментують своє особисте життя.

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ФК Динамо КиївДенис ПоповДар'я Білодід
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