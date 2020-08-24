Бійки з поліцією та спалені авто: у Парижі влаштували безлади після фіналу ЛЧ
Фанати французького "Парі Сен-Жермен" влаштували безлади в Парижі після поразки улюбленої команди від мюнхенської "Баварії" у фіналі Ліги чемпіонів-2020.
Інциденти відбулися в ніч проти 24 серпня. Вболівальники паризького клубу висловили невдоволення результатом і почали в буквальному сенсі трощити місто. Фанати громили і спалювали автомобілі, розбивали вітрини магазинів, що вилилося в зіткнення з поліцією, повідомляє Reuters.
Відомо, що було затримано понад 200 осіб, яких звинуватили в тому, що вони не наділи захисні маски.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мюнхенська "Баварія" обіграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів – 1:0. Єдиний і переможний гол записав на свій рахунок хавбек німців Кінґслі Коман, який є вихованцем парижан.