Бійки з поліцією та спалені авто: у Парижі влаштували безлади після фіналу ЛЧ

Фанати французького "Парі Сен-Жермен" влаштували безлади в Парижі після поразки улюбленої команди від мюнхенської "Баварії" у фіналі Ліги чемпіонів-2020.

Інциденти відбулися в ніч проти 24 серпня. Вболівальники паризького клубу висловили невдоволення результатом і почали в буквальному сенсі трощити місто. Фанати громили і спалювали автомобілі, розбивали вітрини магазинів, що вилилося в зіткнення з поліцією, повідомляє Reuters.

Фанати ПСЖ палили авто після поразки від "Баварії"

Вболівальники ПСЖ побилися з поліцією

У Парижі пройшли масові заворушення через поразку ПСЖ у фіналі ЛЧ

Фанати ПСЖ палили фаєри після фінального матчу Ліги чемпіонів

Відомо, що було затримано понад 200 осіб, яких звинуватили в тому, що вони не наділи захисні маски.

У Парижі влаштували масові безлади

Через поразку у фіналі ЛЧ фанати ПСЖ розгромили столицю Франції

Поліція затримала понад 200 осіб через заворушення в Парижі після фіналу ЛЧ

Як повідомляв OBOZREVATEL, мюнхенська "Баварія" обіграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів – 1:0. Єдиний і переможний гол записав на свій рахунок хавбек німців Кінґслі Коман, який є вихованцем парижан.