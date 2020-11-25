Бездарний замість талановитого: у ЦСКА обурилися через слова тренера збірної Росії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Станіслав Черчесов

Керівництво ЦСКА залишилося вкрай незадоволеним після інтерв'ю головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова на телеканалі "Матч ТВ", в якому він пояснив останні невдачі національної команди.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, хто мав замінити Артема Дзюбу після публікації секс-відео з його участю у вирішальному поєдинку Ліги націй проти Сербії (0:5), він пояснив, чому вибрав "бездарного" Антона Заболотного ("Сочі"), а не "талановитого" Федора Чалова (ЦСКА), "який нічого не робить".

Черчесов порівняв двох нападників, які були в його розпорядженні

На офіційному сайті московського клубу з'явилася реакція на ці слова Черчесова, в якій армійці розкритикували наставника збірної за те, що він дозволив собі перейти на особистості.

"У спорті завжди було істиною, що професійний тренер саме себе вважає винним у невдачі або поразці. А пан Черчесов не просто переходить на особистості, але і дозволяє собі ображати людей. Багато людей, наприклад, вважають його фізруком, а не тренером. Ми можемо погоджуватися або не погоджуватися з цим, але ніколи не дозволимо собі заявити про це ні в телеефірі, ні в друкованих ЗМІ. Хоча його погляд і погляд футбольної громадськості сильно відрізняються. Схоже, що Черчесов досі дивиться на футбольне поле з воріт (будучи футболістом, він грав на позиції голкіпера – Ред.)", – обурилися в ЦСКА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжні емоції Черчесова після поразки Росії 0:5 випадково потрапили на відео.

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