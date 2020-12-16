Без Зінченко: матч "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії завершився сенсацією

"Манчестер Сіті" сенсаційно втратив очки в домашньому матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Вест Бромвіча" (1:1).

На перемогу підопічних Пепа Гвардіоли перед поєдинком можна було поставити за коефіцієнт 1,11, а на нічийний результат – за 11,00-12,00. Господарі з самого початку зустрічі спробували підтвердити реноме фаворита, закривши одного з головних аутсайдерів сезону на його половині поля, але перший по-справжньому небезпечний момент виник саме у гостей.

"Вест Бромвічу" вдалося вибігти в контратаку, під час якої їхній нападник Карлан Грант після рикошету вийшов на ударну позицію, однак не зумів пробити Едерсона. На 30-й хвилині "Манчестер Сіті" відкрив рахунок у матчі, але гості досить швидко відповіли. Наприкінці першого тайму вони отримали право на штрафний, який після метушні завершився точним ударом по воротах після серйозного рикошету від ноги захисника "городян".

У другій половині підопічні Гвардіоли щосили намагалися уникнути втрати очок, але неймовірна гра голкіпера Сема Джонстона на лінії не дозволила їм вирвати таку бажану перемогу. Тепер у "Сіті" в активі 20 очок після 12 поєдинків і 6-те місце, а "Вест Бромвіч" йде передостаннім (19-м) з 7 пунктами після 13 матчів.

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку на поєдинок через травму. Востаннє він виходив на поле 1 грудня в протистоянні проти "Порту" в Лізі чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поєдинку з "Астон Віллою" "Ліверпуль" пропустив сім голів і повторив пів столітній антирекорд клубу.