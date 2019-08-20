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Без відповіді: лідера "Динамо" не відпустили з клубу

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Сербський клуб "Црвена Звезда" відмовився від ідеї придбати у "Динамо" одного з лідерів півзахисту киян Миколи Шапаренка.

Минулого тижня керівництво сербського клубу неофіційно звернулося до "Динамо" з приводу умов трансферу атакуючого хавбека, але відповіді клуб з Белграда не дочекався, повідомляє FcDynamoNation.

Микола Шапаренко

Микола Шапаренко

dynamo.kiev.ua

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За інформацією джерела, у "Динамо" був час для відповіді до 17 серпня, але кияни проігнорували запит сербів. У зв'язку з цим "Црвена Звезда" за 1,8 мільйона євро купила у іспанського "Лас Пальмаса" флангового півзахисника Матео Гарсію, використавши частину коштів, запланованих на покупку Шапаренка. Інтерес "Црвени Звезди" до Миколи більше не актуальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одним з головних претендентів на 20-річного динамівця була "Зоря". Нагадаємо, молодий гравець був незадоволений непотраплянням в "основу" "Динамо" і, за чутками, конфліктував з колишнім наставником киян Олександром Хацкевичем.

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Тема
Трансфери
Особа
Микола Шапаренко
Місце
Сербія Белград
Тег
ФК Динамо Київ
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