Без Роналду: "Ювентус" назвав заявку на матч з "Динамо"

Головний тренер туринського "Ювентуса" Андреа Пірло включив всього 19 футболістів до складу делегації, яка відправилася на гру з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів.

Як і очікувалося, на НСК "Олімпійський" не зіграє головна зірка "старої сеньйори" Кріштіану Роналду, який заразився коронавірусом і знаходиться на самоізоляції. Про це повідомляється на офіційному сайті італійського клубу.

До столиці України вирушили три воротарі та 16 польових гравців. До заявки потраплять 18 футболістів, причому з огляду на, що на гру потрібно заявити двох воротарів, то з ймовірністю в 99% зайвим виявиться воротар Карло Пінсольо.

Розширений склад "Ювентуса" на матч з "Динамо".

Воротарі: Буффон, Щенсни, Пінсольо.

Захисники: К'єлліні, Данило, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Фработта.

Півзахисники: Артур, Ремзі, К'єза, Рабьо, Бентанкур, Бернардескі, Портанова, Кулусєвські.

Нападники: Мората, Дібала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про ситуацію з квитками на матч Ліги чемпіонів з "Ювентусом".