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2 квітня • оновлено в 16:01
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Без Роналду й Мессі: названо десятку найкращих гравців топчемпіонатів

1.1т
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Футбольна обсерваторія CIES опублікувала список десяти найкращих футболістів п'яти найсильніших чемпіонатів Європи. Ліонель Мессі й Кріштіану Роналду опинилися поза топ-10.

На офіційному сайті організації написано, що під час складання рейтингу найкращих гравців англійської Прем'єр-ліги, іспанської Ла Ліги, італійської Серії А, німецької Бундесліги та французької Ліги 1 бралися до уваги показники ефективності футболістів як на індивідуальному, так і на командному рівнях.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Топ-10 має наступний вигляд:

1. Джордан Гендерсон ("Ліверпуль") – 93,0;

2. Преснель Кімпембе ( "ПСЖ") – 91,1;

3. Тьяго Алькантара ("Баварія") – 91,1;

4. Джейдон Санчо ("Боруссія" Д) – 90,7;

5. Джером Боатенг ( "Баварія") – 90,3;

6. Марко Верратті ("ПСЖ") – 90,3;

7. Мусса Діабі ("Баєр") – 90,3;

8. Йосип Ілічич ("Аталанта") – 90,1;

9. Лукаш Пішчек ("Боруссія" Д) – 90.0;

10. Анхель ді Марія ("ПСЖ") – 89,9.

Варто зазначити, що Роналду посів 27-е місце в рейтингу, набравши 86,9 бала, а Мессі опинився на 56-й позиції – 83,4. Повний список гравців доступний за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, видання France Football опублікувало список найбільш високооплачуваних футболістів світу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
Теги
Боруссія Дортмунд ФК Аталанта Байєр-04 ФК Ліверпуль ФК Баварія ФК Барселона ПСЖ
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