Без перемог: як "Шахтар" грав проти "Інтера"

У понеділок, 17 серпня, донецький "Шахтар" втретє в єврокубковій історії зустрінеться з "Інтером". Команди розіграють путівку до фіналу Ліги Європи, місце в якому вже забезпечила іспанська "Севілья".

В останній та єдиний раз "гірники" протистояли італійцям у кваліфікації Ліги чемпіонів 2005/06. Тоді "Інтер" здобув впевнену перемогу у виїзному матчі з рахунком 2:0, двічі зламавши оборону "Шахтаря" у другому таймі, а потім спокійно довів справу до виходу у груповий етап Ліги чемпіонів, зігравши внічию в рідних стінах – 1:1.

"Гірники" продовжили свої виступи в тоді ще Кубку УЄФА, вийшовши з групи, але вилетівши вже в першому раунді плей-оф від "Лілля" (2:3 за сумою двох зустрічей). Що стосується "Інтера", то міланський клуб дійшов до чвертьфіналу, але покинув розіграш Ліги чемпіонів, поступившись "Вільярреалу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер італійців Антоніо Конте заявив, що "знімає капелюха" перед "Шахтарем".