Без пари лідерів: "Шахтар" назвав заявку на вирішальний матч ЛЧ з "Інтером"

"Шахтар" відправився на виїзний матч шостого туру Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера" в складі 22 футболістів.

Як повідомляється на офіційній сторінці "гірників" у Twitter, в заявку на поєдинок не увійшли захисник Сергій Кривцов і нападники Фернандо та Жуніор Мораес, який вибув до кінця року через травму. Повністю список гравців "Шахтаря", на яких може розраховувати Луїш Каштру, має такий вигляд:

Голкіпери: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Додо, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Маркіньос Сіпріано, Вітао, Сергій Болбат, Валерій Бондар;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Георгій Судаков;

Нападники: Дентіньо, Богдан В'юнник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Інтером" і "Шахтарем" відбудеться в середу, 9 грудня. За його підсумками "гірники" можуть не тільки потрапити в плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, але і вилетіти з єврокубків.